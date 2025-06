Udine si accende con la Notte Bianca: concerto all’alba, saldi e cena in bianco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’arrivo dei saldi estivi, a Udine sarà caratterizzato da un fine settimana di eventi organizzati all’insegna della condivisione, della cultura e delle opportunità commerciali.

Gli sconti stagionali saranno infatti accompagnati dall’arrivo della Notte Bianca in programma tra il 4 e il 5 luglio; un appuntamento che promette di riempire le vie e le piazze del capoluogo friulano.

Come sottolinea il vicesindaco Alessandro Venanzi: “Eventi come la Notte Bianca rimarcano Udine come città viva, accogliente, capace di offrire occasioni di incontro e socialità. Manifestazioni come questa – prosegue Venanzi – portano benefici concreti al benessere collettivo e danno nuova linfa al tessuto economico e commerciale”.

La due giorni si aprirà venerdì 4 luglio con l’attesissima cena “all white” “Di Punto in Bianco”. Dalle 18, una location segreta – che verrà svelata solo poche ore prima – ospiterà l’esclusivo picnic urbano, dove i partecipanti vestiranno e allestiranno tutto rigorosamente in bianco.

Il culmine degli eventi si raggiungerà all’alba di sabato 5 luglio, con l’oramai tradizionale e attesissimo Concerto del Risveglio. Alle 7, sul Piazzale del Castello, il maestro Remo Anzovino tornerà a essere il protagonista dell’appuntamento giunto al decimo anno. Il concerto ha già registrato il sold-out in poche ore, con duemila prenotazioni, a testimonianza del successo di una formula lanciata proprio nel 2015 con l’esibizione dello stesso Anzovino.

La giornata di sabato proseguirà con numerosi altri appuntamenti. Alle 9.30, la Libreria Friuli ospiterà una colazione letteraria offerta da Coop Alleanza 3.0. Nel pomeriggio, alle 15.00 in Corte Morpurgo, l’Associazione culturale Kaleidoscienza proporrà “Un giardino in blu”, con esperienze scientifiche per adulti e bambini. La serata prenderà il via alle 19.00 in Piazza XX Settembre con “Arte in vetrina – Urban art festival 2025”, che culminerà con una jam finale in Piazza San Giacomo. Non mancheranno la rappresentazione di danza alle 20.00 nella Loggia del Lionello, uno spettacolo musicale con DJ Set (Millenium anni ’90-’00) sul Piazzale del Castello, e il Ghana Festival Udine in Piazza Duomo, che proseguirà anche domenica 6 luglio, offrendo un’occasione per immergersi nella cultura ghanese.

Come conclude il vicesindaco Venanzi: “Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere per una città vivace, aperta e sempre capace di sorprendere”.