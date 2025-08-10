Udine si fa bella: Stadio Friuli pronto, primi avvisi di rimozione auto in città

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ultimi ritocchi allo Stadio Friuli. L’impianto si presenta oramai pronto ad accogliere i 25mila tifosi che mercoledì riempiranno tribune, distinti e curve. I lavori alla pavimentazione davanti alla Curva Nord sono terminati. L’erba tra i posteggi è stata falciata, così come sono stati curati alberi e siepi. Attorno al Friuli sono stati issati numerosi mega totem con la grafica della Supercoppa europea e sono stati rinominati tutti i gate d’ingresso.

A Udine, nel frattempo, sono apparsi i primi avvisi per la rimozione delle auto posteggiate nelle vie dove da domani sarà vietata la sosta. Centinaia e centinaia le transenne disposte nelle aree interessate dalle modifiche stradali, a tal punto che è stato necessario farne arrivare delle altre dal Comune di Gorizia.

Gli esercenti, intanto, stanno organizzando ‘trincee’ di fusti di birra, spine, tavoli e panchine. Tutto materiale che sarà utilizzato per accogliere e dissetare i tifosi. È il caso ad esempio del gestore del bar del Parco Moretti, che si augura di fare un incasso senza precedenti. L’obiettivo, ci spiega, è quello di tenere separate le due tifoserie, fino a poco prima del match.