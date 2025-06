Udine prepara le tavole per la cena ‘Di Punto in bianco’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo Piazza Matteotti, Via Mercatovecchio, Piazza Duomo, via Aquileia e Piazza Primo Maggio una nuova location top secret ospiterà il 4 luglio l’ottava edizione della cena ‘Di Punto in bianco’. L’appuntamento ‘all white’, sia per dress code che per accessori e decorazioni, è in grado di richiamare ogni anno migliaia di commensali, muniti di ceste, allegria e tanta voglia di vivere e animare la città in maniera diversa.

Lo scorso anno Giardin Grande fu invasa da oltre 4000 partecipanti, mentre la prima edizione del 2012 riuscì a radunare 670 persone. Il flash mob conviviale, organizzato sin dalla prima edizione dall’agenzia Emporio ADV, con il supporto del Comune di Udine e di PromoTurismoFVG, seguirà la solita formula: il luogo dell’evento verrà svelato solo poche ore prima dell’inizio, tramite un messaggio inviato agli iscritti; abiti e mise en place dovranno essere di tinte bianche.

Per partecipare è sufficiente iscriversi online, a partire dalle ore 12 di giovedì 5 giugno, sul sito ufficiale www.dipuntoinbianco.it e registrare il proprio tavolo.