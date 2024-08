Udine: si presenta sotto casa dell’ex e la minaccia, arrestato

Si presenta sotto casa dell’ex compagna e la minaccia, nonostante il divieto di avvicinamento: un cittadino egiziano di 35 anni è stato arrestato a Udine dalla polizia. E’ accaduto nel quartiere di San Domenico la sera di martedì. All’uomo, regolarmente residente in Italia, era stato imposto di restare lontano dall’abitazione della ex almeno per 500 metri ed per questo era stato munito di braccialetto elettronico. Lui, però, non ha rispettato il divieto. Appena arrivata la volante, l’uomo si è allontanato, ma è stato rintracciato alcune ore dopo e arrestato. Il gip di Udine ha convalidato l’arresto ed disposto la custodia cautelare in carcere.