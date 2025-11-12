  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Udine: sigillati ingressi antibivacco negli stabili dismessi di via Manzoni e via Ciconi

Prosegue il piano del Comune contro degrado e occupazioni: dopo l’ex Frigo, nuovo intervento di messa in sicurezza nelle proprietà di Asufc
Prosegue l’azione del Comune di Udine per contrastare degrado e occupazioni abusive. Questa mattina la Polizia Locale, insieme alla ditta incaricata, è intervenuta negli stabili dismessi dell’ex Azienda Sanitaria di via Manzoni e via Ciconi per sigillare gli ingressi abusivi e mettere in sicurezza gli accessi già divelti.
L’operazione segue quella all’ex Frigo e rientra in una strategia di prevenzione mirata alle aree dismesse più critiche della città. I lavori hanno interessato in particolare i varchi segnalati dai residenti e dai coordinatori di sicurezza partecipata, dove in passato si erano verificati episodi di intrusione e degrado.

L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare l’area in collaborazione con l’Azienda Sanitaria, proprietaria degli immobili, e con le forze dell’ordine, per garantire che non si ripetano situazioni di rischio o occupazioni. “Stiamo intervenendo in modo diffuso sul territorio – sottolinea l’assessora alla Sicurezza Partecipata Rosi Toffano – grazie anche alle segnalazioni dei cittadini e al lavoro dei coordinatori di sicurezza. Su via Manzoni siamo intervenuti rapidamente, in accordo con Asufc, per mettere in sicurezza gli edifici ed evitare nuovi episodi di degrado.”

