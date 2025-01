Udine, sindaco De Toni e assessore Marchiol indagati per corruzione elettorale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Procura della Repubblica di Udine ha iscritto nel registro degli indagati il sindaco della città, Alberto Felice De Toni, e l’assessore comunale ai lavori pubblici e alla mobilità Ivano Marchiol, per l’ipotesi di reato di corruzione elettorale. L’iscrizione è avvenuta a seguito di un esposto presentato nel giugno scorso da 12 consiglieri di centrodestra, assistiti dall’avvocato Maurizio Miculan. A renderlo noto sono stati gli stessi consiglieri di opposizione con uno scarno comunicato stampa. “Dal punto di vista politico – conclude la nota – la questione sarà trattata, con l’urgenza del caso, nelle competenti sedi istituzionali”.

Al centro dell’esposto l’accordo elettorale siglato da De Toni e Marchiol, entrambi candidati alla poltrona di primo cittadino, dopo le elezioni comunali del 2 e 3 aprile 2023. In vista del ballottaggio del 17 aprile, nel quale si affrontarono De Toni e il candidato del centrodestra Pietro Fontanini, i due firmarono pubblicamente un documento politico-programmatico di intesa. Già in quell’occasione, De Toni parlò di ‘ragionamento sulle deleghe in caso di vittoria”. In seguito Marchiol e Chiara Dazzan, esponente della lista ‘Spazio Udine – Marchiol sindaco’, entrarono nella squadra di governo della città.

Fin da subito, il centrodestra sollevò la questione della legittimità dell’accordo. De Toni e Marchiol, disse l’opposizione, si collegarono senza apparentarsi formalmente, togliendo così due consiglieri alla minoranza di Palazzo D’Aronco e violando le proporzioni (60% dei banchi alla maggioranza, 40% all’opposizione) previste dalla legge. Da qui l’esposto alla Procura di Udine.

Questo quanto dichiarato dal Sindaco De Toni assistito dal legale Luca Ponti: “Riguardo alle notizie apparse sulla stampa quest’oggi posso dichiararmi estremamente tranquillo. L’accordo con Marchiol, di natura evidentemente politica, è stato pubblico e alla luce del sole e quindi ritengo non abbia alcuna rilevanza penale. Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e ce l’ho anche oggi. L’iscrizione nel registro degli indagati inoltre è un atto dovuto, che fa seguito alla presentazione dell’esposto da parte dell’opposizione diversi mesi fa. Il fatto che la Procura abbia verificato il contenuto dello stesso significa che sta facendo semplicemente il suo lavoro. Attendo quindi con serenità la conclusione delle indagini, assieme al mio legale Luca Ponti, che ho comunque interessato della vicenda a mia piena tutela”.