A Udine serve una struttura per riparare dal freddo i bisognosi

A Udine sono circa cento le persone quotidianamente alla ricerca di un riparo dignitoso dal freddo invernale. Il dato è stato riferito dalla Caritas e dal Comune di Udine che proprio questa mattina hanno lanciato un appello per la ricerca di una struttura con riscaldamento e servizi igienici da mettere a disposizione dei senzatetto fino ad aprile.

L’obiettivo è individuare un immobile o un capannone industriale per garantire un dormitorio dignitoso a Udine nei mesi più freddi. Letti e arredi necessari saranno poi collocati dalla Caritas.

L’idea dell’appello è stata condivisa dall’imprenditrice Raffaella Midolini oggi in visita alla mensa della Caritas di via Ronchi, dove offrirà il pranzo di Natale ad ospiti e volontari. Chiunque avesse uno stabile da mettere a disposizione o conoscesse qualcuno interessato può contattare Alberto Barone, responsabile dell’Area marginalità sociale della Caritas di Udine al numero 3467500148.

“Per far fronte a questa situazione – ha dichiarato l’Assessore alla Salute ed Equità Stefano Gasparin – abbiamo bisogno di un patto di responsabilità sociale in cui istituzioni, associazioni di volontariato e privati cittadini cooperano per supportare le fasce più deboli. Come Amministrazione stiamo lavorando per garantire stabilmente la corretta sistemazione per tutte le persone bisognose, in modo da non dover intervenire ogni anno in situazioni emergenziali. Una operazione cominciata con l’apertura della Stazione di posta e del dormitorio della Croce Rossa e che continueremo con l’attenzione ai temi sociali che ci contraddistingue. Oggi però vogliamo provare a impegnarci in prima persona per dare una risposta concreta e rapida a coloro che sono più in difficoltà. Insieme a Caritas e imprenditori come Raffaella Midolini ci rivolgiamo a tutti per aiutarci in questa situazione”.

In merito all’appello per la nuova struttura, di cui si occuperà direttamente la Caritas anche dal punto di vista burocratico e legale, Don Luigi Gloazzo spiega: “Quest’anno abbiamo avuto fortuna perché il freddo è arrivato tardi, ma ora vogliamo garantire un supporto aggiuntivo per coloro che lo necessitano, sperando nel buon cuore di qualcuno che voglia aiutarci mettendo a disposizione una struttura”.