Udine, su aumento Tari e petizione contro Ztl scontro in consiglio comunale

Dopo il via libera della Giunta, il Consiglio comunale di Udine ha approvato, tra le proteste dell’opposizione e con il sì della sola maggioranza, l’aumento della Tari, la tassa per i rifiuti, legato alla lievitazione dei costi di Net. A questo punto sono già in vigore le nuove tariffe.

Il rincaro avrebbe toccato il 9% per le famiglie e l’11% per le attività commerciali. Lo stanziamento da parte del Comune di 1 milione 600 mila euro ha consentito di contenere l’aumento, che risulta rispettivamente del 3,7% e del 5,92%.

Tra i punti più rilevanti all’ordine del giorno, l’approvazione del rendiconto finanziario dello scorso anno. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha ricordato che il 2024 si è chiuso con un deciso aumento delle entrate tributarie: 64 milioni contro i 52 del 2023, su sui ha pesato l’addizionale Irpef comunale e la Tari. Il debito, in un anno, è passato da 41 a 36 milioni, con un avanzo di quasi 15 milioni. Risultato che ha portato l’opposizione a definire quella guidata da De Toni la ‘giunta delle tasse’.

La riunione del consiglio si era aperta con il ricordo di Papa Francesco e di Samia Kedim, la 46enne vittima del femminicidio di via Joppi. E’ stata poi la volta di due interrogazioni presentate dal consigliere di Fratelli d’Italia Gianni Croatto: una sulla pista ciclabile di via Chiusaforte e la seconda relativa alla Ztl. Il rappresentante dell’opposizione chiedeva all’assessore alla Viabilità Ivano Marchiol il perchè della mancata risposta alla petizione, sostenuta da centinaia di firme, contro la Zona a Traffico Limitato. L’esponente della Giunta De Toni ha replicato sottolineando che un terzo delle firme raccolte è di non residenti a Udine e che nessuna delle sottoscrizioni è stata autenticata. Un tanto non è bastato a Croatto, secondo il quale è un dovere rispondere anche alla firma di un solo cittadino.