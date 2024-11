Udine sud, argentino di 27 anni: aveva 100 grammi di hashish nell’auto

Un argentino di 27 anni, residente a Remanzacco, è stato arrestato ieri dai carabinieri dl Norm di Udine perché trovato in possesso di un etto di hashish. E’ accaduto nella zona dell’ex Safau, dove il giovane è stato visto chiuso in auto dai militari dell’Arma in borghese. Quando è partito, i carabinieri hanno cercato di fermarlo, ma lui ha cercato di scappare. Dopo una breve fuga, la vettura è stata fermata e nel vano carburante è stato trovato lo stupefacente. Oggi il gip Mariarosa Persico ha convalidato l’arresto e disposto per il 27enne l’obbligo di firma.