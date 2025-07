Udine, svolta green: successo per il “Casa per Casa Smart”

Presentati oggi i risultati della sperimentazione “Casa per Casa Smart” a Udine, attiva da febbraio a giugno 2025 in sei aree cittadine (1.350 utenze). Il nuovo sistema di raccolta differenziata con campane intelligenti e ha portato a un aumento dell’organico (+7%), della plastica (+2,4%) e della carta (+1%), con un calo del 9% dell’indifferenziato. Ottimi anche i dati sulla qualità: +20% di purezza della plastica e +9% per la carta. Gli abbandoni sono stati contenuti e il gradimento ha raggiunto il 93,4%. Il Comune proroga il progetto fino a fine anno e valuta un’estensione nel 2026.

Interviste video a Claudio Sicilotti Presidente Net Spa e Eleonora Meloni Assessore Ambiente comune di Udine