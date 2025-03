Udine svolta per la sosta: si tratta per i 260 posti del Park di via Bassi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Udine ha un park in struttura fermo ma già pronto all’uso. Attualmente è inutilizzato e conta ben 260 stalli interrati su due piani. L’interlocuzione con i proprietari del grande parcheggio di via Bassi da parte del Comune di Udine è iniziata questa settimana e potrebbe portare in dote al capoluogo friulano anche una convenzione per gli ulteriori 130 posteggi a raso, che risulterebbero comunque gratuiti per i clienti del supermercato Coop. Ma le novità in fatto di soste nel centro città non sono finite e ad anticiparle a Telefriuli è stato il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni. “Abbiamo finanziato il nuovo Park Moretti che porterà ulteriori 300 posti in struttura – ha premesso il primo cittadino-. Stiamo inoltre portando avanti la negoziazione per far partire il parcheggio alla Coop che avrà ben 270 posti. Abbiamo appena attivato il park del Visionario, stiamo lavorando in via Ciro di Pers e abbiamo in mente anche il parcheggio delle Grazie (tra via Liruti e largo delle Grazie, ora Ztl, recuperando 10 stalli. ndr)”.

Diverse, quindi, le soluzioni che Palazzo d’Aronco sta portando avanti per sopperire alla carenza dei posteggi nel ring cittadino. Tra queste, anche alcuni micro interventi che hanno portato ad aumentare la sicurezza, migliorare la viabilità e recuperare diversi stalli, come i 10 che si sono aggiunti in viale Trieste con la chiusura dello svincolo posto in prossimità del distributore Agip.

Si tratta di una serie di piccoli aggiustamenti alla viabilità in attesa che l’amministrazione attivi il nuovo ‘Piano della mobilità’, fermo al 2011 (e che sarà il primo ad essere anche ‘sostenibile’), ma soprattutto in attesa di poter rinnovare – dopo ben 23 anni – il ‘Piano del traffico’. Piani per cui una Commissione tecnica è già al lavoro per esaminare le 5 offerte giunte dopo la pubblicazione dei bandi a fine 2024. Decisioni strutturali e profonde, per Udine, potranno essere prese solo dopo l’assegnazione degli incarichi, ovvero tra circa due mesi.