giovedì 16 Ottobre 2025
Udine, tensione e scontri prima e durante la partita Italia–Israele: la FSP Polizia di Stato interviene a "gamba tesa"

Alla vigilia dei funerali di Stato il dirigente del Nordest Padrone esprime condoglianze anche le condoglianze a colleghi e i familiari dei tre Carabinieri morti a Castel D'Azzano
Il Coordinatore Nazionale per il Nordest Raffaele Padrone esprime solidarietà ai feriti tra le forze dell’ordine e tra i giornalisti.”
e profonda gratitudine e solidarietà a tutti gli operatori impegnati nei servizi di ordine pubblico a Udine sottolineando come, ancora una volta, “le donne e gli uomini della Polizia di Stato abbiano dato prova di professionalità, equilibrio e sangue freddo in condizioni difficilissime, garantendo la sicurezza dei cittadini e contenendo gli episodi di violenza di piazza con senso dello Stato e spirito di servizio”.
ribadendo che “ogni atto di violenza verso chi lavora per la sicurezza o per l’informazione è un colpo inferto alla democrazia stessa e allo Stato e quindi vanno considerati e condannati come Terroristi.

La FSP Polizia di Stato, ritiene inoltre indispensabile l’avvio di un celere rafforzamento del personale e di rilancio operativo per la sicurezza pubblica.
Il potenziamento degli organici deve essere il punto di partenza per adeguare i dispositivi di sicurezza, garantire un sistema operativo interforze più efficiente e favorire una maggiore attività preventiva sul territorio.

Una misura resa ancora più urgente dalla particolare posizione geografica del Friuli Venezia Giulia, regione di confine che vive quotidianamente pressioni migratorie, problematiche legate all’ordine pubblico e un costante impiego di uomini e mezzi su più fronti.
Padrone insiste e ricorda che “gli operatori continuano a garantire risultati eccellenti, ma è necessario un intervento deciso da parte del Governo.

Il Dirigente Sindacale, inoltre, alla vigilia dei funerali di Stato, esprime le più sentite condoglianze ai colleghi e ai familiari dei tre Carabinieri che hanno trovato la morte ed esprime vicinanza ai 15 militari e Agenti di Polizia che sono rimasti feriti in un’esplosione che si è verificata in un casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, martedì mattina.

