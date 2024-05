Udine tra le 20 città italiane con più minori stranieri non accompagnati

La gestione dei minori stranieri non accompagnati in città richiede soluzioni strutturali e non emergenziali. Partendo da questa premessa Prefetto, Questore e Comune di Udine si sono incontrati per un nuovo confronto. Si lavora su due fronti, che si intrecciano: da un lato la prevenzione di fenomeni di violenza e illegalità, dall’altro la promozione di percorsi di integrazione.

Al 30 aprile i minori stranieri non accompagnati presenti in Friuli Venezia Giulia erano 716, 365 dei quali in provincia di Udine. Nel capoluogo friulano sono poco meno di 200: Udine è tra le venti città italiane dove se ne contano di più. Tra le primissime rispetto al numero di abitanti.

“I minori stranieri non accompagnati – spiega a Telefriuli il sindaco Alberto Felice De Toni – in Italia possono spostarsi liberamente da una città all’altra, senza bisogno di alcuna autorizzazione. I giovani che sono a Udine contattano via whatsapp i coetanei che conoscono e che sono altrove, invitandoli a raggiungerli qui”.

“Stiamo gettando le basi – ha detto il Prefetto Domenico Lione al termine dell’incontro – per avviare interventi strutturali sull’accoglienza complessiva, che prevedono la collaborazione tra più enti e istituzioni, sia pubblici che privati”. Le proposte in campo vanno dall’attività educativa di strada ai corsi di italiano fino alla formazione professionale. Resta il nodo della carenza di operatori qualificati.

In Prefettura si è parlato della necessità di un’azione sinergica, tra Regione, Comune, azienda sanitaria e cooperative che gestiscono i minori in città.

“Questo tema – ha affermato l’assessore comunale di Udine alla Salute e all’equità sociale Stefano Gasparin – si intreccia con quello della sicurezza in città. Le azioni e i comportamenti di questi giovani – ha aggiunto – sono quelli che vediamo sulle strade. Dobbiamo affrontare la situazione in maniera radicale e seria, come stiamo facendo. Dobbiamo intensificare gli sforzi – ha concluso – per dare ai cittadini sicurezza e ai ragazzi la tranquillità di vivere in una realtà serena. GUARDA IL VIDEO