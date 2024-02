Tribunale di Udine: traffico di droga, condanne per oltre 30 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La testa dell’organizzazione era a Rotterdam in Olanda, il centro di smistamento in Friuli Venezia Giulia, a Latisana e Duino Aurisina. La banda, smantellata nel 2020 dopo due anni di indagini dalla Direzione antimafia di Trieste con 22 arresti (6 nella nostra regione), tra il 2017 e il 2018 introdusse in varie località italiane 8 quintali tra cocaina ed eroina. Oggi il Tribunale di Udine ha condannato, nell’ambito di quell’inchiesta, quattro persone. Le pene superano i 30 anni di reclusione.

Si tratta di un rumeno di 35 anni, all’epoca residente a Pravisdomini (10 anni di reclusione), un albanese di 36 anni residente a Marina di Grosseto (7 anni e 6 mesi di reclusione) e di due italiani, un 70enne e un 61enne della provincia di Treviso, condannati rispettivamente a 7 anni e 6 anni di reclusione.

Ad esclusione dell’albanese, responsabile dello spaccio nella sua zona di residenza, i condannati gravitavano attorno al centro di smistamento di Latisana, gestito da un cuoco del paese della Bassa. Stando alle accuse, Il rumeno fungeva da intermediario nella cessione dello stupefacente, mentre i due italiani acquistarono ingenti quantitativi di cocaina. In un’occasione, il più giovane custodì in casa sua un chilogrammo di cocaina per conto del rumeno in cambio di una parte dello stupefacente.