Udine: un dibattito per immaginare il futuro di Borgo Stazione

Se il cattivo tempo ha costretto a rinviare la festa prevista per oggi in Borgo Stazione a Udine, la pioggia non ha impedito lo svolgimento del dibattito sul quartiere più multietnico della città. Durante l’incontro, che si è tenuto nella sede di Spazio 35 in via Percoto, si è discusso del futuro del Borgo, popolato per il 40% da stranieri di 63 nazionalità diverse.

Un quartiere, Borgo Stazione, ricco di diversità e di vivacità, ma che presenta non pochi problemi sotto il profilo della sicurezza. Per l’amministrazione comunale, la loro soluzione deve partire dalla socialità.

L’opposizione, invece, pone l’accento sul controllo e la repressione dei comportamenti negativi e illeciti. GUARDA IL VIDEO