Udine: “Un parcheggio da 500 posti nell’ex scalo Rfi abbandonato”

Un grande parcheggio scambiatore in via Marsala per riqualificare un’area abbandonata e rispondere alla carenza di posteggi nel quartiere. È la proposta lanciata dal consigliere d’opposizione Loris Michelini, che invita Palazzo d’Aronco a valutare l’acquisizione dell’ex scalo ferroviario di Rfi di via Calatafimi, oggi inutilizzato. L’idea prevede un parcheggio a raso da circa 500 posti, con illuminazione, sottoservizi e pavimentazione drenante, sul modello di quello realizzato in via Chiusaforte. Un intervento che, secondo Michelini, sarebbe strategico per residenti, pendolari e utenti della vicina stazione, anche alla luce del nuovo bando regionale sui parcheggi scambiatori. Parte della zona, secondo Michelini, potrebbe inoltre diventare area verde attrezzata, da collegare al futuro bosco urbano dell’ex caserma Piave. «Un’occasione da non perdere», afferma il consigliere.