lunedì 29 Dicembre 2025
Cronaca

Udine, una consulta e un immobile per il reinserimento dei detenuti

Lo prevede un ordine del giorno approvato dal Consiglio di Palazzo D'Aronco
Hubert Londero
Autore: Hubert Londero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dare vita, all'interno della Commissione Politiche sociali di Palazzo D'Aronco, a una Consulta per le marginalità, organo consultivo di tutte le realtà udinesi che lavorano per dare migliori condizioni di vita a senza tetto, carcerati ed ex carcerati. E' il primo punto dell'ordine del giorno, approvato dal Consiglio cittadino il 18 dicembre, e proposto dai consiglieri Anna Paola Peratoner (Pd), Andrea Di Lenardo (Avs) e Alessandro Vigna (Lista De Toni).

L'ordine del giorno prevede inoltre l'individuazione di un immobile di proprietà comunale da destinare ad abitazione e attività lavorative per persone in esecuzione penale o in misura alternativa e consentirne così il reinserimento sociale.

Stamani, il consigliere Di Lenardo ha proposto l'istituzione di una commissione sociale in carcere.

