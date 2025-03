Udine, uno sguardo sul futuro con ‘Open Dialogues’

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cosa aspettarci dalla crisi tra Europa e Usa, qual è la posizione della Germania, quali saranno gli scenari geopolitici nel prossimo futuro. Sono solo alcuni dei temi trattati nella terza edizione di ‘Open Dialogues for The Future’, il forum organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone-Udine partito questa mattina e che animerà per due giorni il capoluogo friulano. Un luogo di confronto aperto indispensabile soprattutto in questo momento, nel quale la confusione e i cambiamenti sono all’ordine del giorno.

A tirare le fila dei discorsi è il direttore scientifico della rassegna, il giornalista Federico Rampini.

La giornata di domani sarà dedicata a quanto accade all’interno degli Stati Uniti, al rapporto con il vecchio continente, e alla competitività delle imprese con incontri in Camera di Commercio e all’Università friulana.