Udine, il cantiere di Viale Europa crea disagi ai trasporti, saltano le coincidenze degli studenti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Terminerà un mese in anticipo il cantiere di viale Europa a Udine. Una buona notizia per le famiglie costrette ogni giorno a subire i disagi negli orari scolastici quando nel capoluogo friulano si riversano centinaia di auto e mezzi di trasporto. Il cantiere era stato allestito a fine giugno e l’intervento realizzato da Cafc società che gestisce il servizio idrico a Udine, mira a ristrutturare la rete di sottoservizi idrici presente sull’arteria sud del ring risolvendo i problemi legati allo stato della rete presente, ormai vetusta e danneggiata. Ma non si erano fatti i conti con studenti e i pendolari alle prese con i ritardi dovuti all’intasamento di corriere e bus intenti a fare manovra tra i punti più critici del cantiere. Disagi si creano in particolare nella fascia oraria di ingresso e uscita dalle scuole, anche di mezz’ora, che spesso fanno saltare le coincidenze mettendo in difficoltà studenti e famiglie.

L’ingegner Gabriele Gallina Direttore dei lavori di Cafc, interpellato da Telefriuli, commenta: “Avremmo voluto fare il possibile per chiudere con l’avvio dell’anno scolastico, ma da contratto l’intervento aveva una durata di 150 giorni con una data di chiusura stimata al 20 novembre e noi contiamo di anticiparla a circa un mese prima”. Gli interventi, realizzati da Cafc prevedono un investimento complessivo di un milione e 200 mila euro, finalizzati alla costruzione di una nuova rete fognaria con materiali di ultima generazione che andrà a sostituire quella presente, e la ristrutturazione completa della rete idrica collegata all’acquedotto, con tutti i relativi allacci alle singole utenze che già dal prossimo lunedì dovrebbe essere completata. L’ultimo step dei lavori prevede la ricostruzione completa dell’asfalto. Anche il nuovo manto stradale superficiale sarà più duraturo e garantirà maggiore sicurezza nei trasporti.