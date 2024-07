Udine, via Battisti sarà pronta dopo Friuli Doc

A Udine dopo la riapertura provvisoria di via Battisti è stato deciso di chiudere il lavoro con la posa del porfido al termine di Friuli Doc, quindi presumibilmente ad ottobre, per poter utilizzare la strada nuova e finita durante le vacanze natalizie. Saranno effettuati i lavori definitivi in via Canciani e via Poscolle Alta dalla fine di gennaio 2025. Queste le decisioni prese oggi dall’Assessore ai Lavori Pubblici Ivano Marchiol che ha incontrato, assieme ai funzionari comunali del Servizio Viabilità, i commercianti e i titolari degli esercizi pubblici della zona a ridosso di Piazza XX Settembre. Al centro dell’incontro la condivisione sui tempi del cantiere che riguarda l’area del centro storico, da tempo interessata dai lavori del CAFC, sia per quel che riguarda la parte idrica che quella delle fognature.