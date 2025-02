Udine, via Poscolle chiude al traffico da lunedì per lavori alle reti fognarie

Da lunedì 10 febbraio, via Poscolle Alta a Udine sarà chiusa al traffico per consentire la seconda fase dei lavori di sostituzione dei sottoservizi, comprese le reti fognarie, che interessano l’intero anello viario che comprende via Battisti, via Canciani e via Poscolle alta. L’accesso all’anello che conduce a Piazza XX Settembre sarà interdetto, con la conseguente riattivazione della Zona a Traffico Limitato.

Per garantire il transito ai mezzi autorizzati ad entrare in ZTL, sarà invertito il senso di marcia di via Battisti, consentendo l’accesso da piazza Garibaldi.

I lavori proseguiranno fino a luglio.