Udine, vigilantes sui bus verso Lignano e Grado

Due squadre composte ciascuna da due operatori di Mondialpol garantiranno la sicurezza di autisti e passeggeri sugli autobus di linea in città e anche su alcune tratte extraurbane. Per un minimo di sei ore, sette giorni su sette. Questa mattina in Prefettura a Udine, durante la riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, si è deciso di rinnovare il progetto presentato dal Comune e da Arriva, già sperimentato l’anno scorso, volto a prevenire eventuali atti di delinquenza e aggressioni sui mezzi del trasporto pubblico locale. La novità, che debutterà a maggio, riguarda l’estensione del servizio di vigilanza sussidiaria anche ad alcune tratte extraurbane.