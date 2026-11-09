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Cronaca

Udinese a picco, ma anche le dirette concorrenti sono al palo

Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

L’undicesimo turno di campionato, che per l’Udinese ha segnato il momento più basso di questo inizio stagione, alla fine ha sorriso, per quanto possibile, a Zanetti e ai suoi. La situazione dei bianconeri è critica, le problematiche da risolvere sono molteplici e la paura si sta impadronendo di tutto l’ambiente. A rendere meno pesante il contesto ci hanno pensato ieri le dirette concorrenti, praticamente rimaste tutte al palo. Il volenteroso Monza di Juric ha ceduto di misura all’Atalanta, il Sassuolo ne ha presi tre sabato dalla Roma e ha dovuto procedere al ribaltone in panchina; e il Parma di Gilardino è finito gambe all’aria nel derby con il Bologna. Lecce e Fiorentina sono riuscite a fare un passo avanti in classifica, ma i 10 e 9 punti non fanno dormire sonni tranquilli nemmeno a loro. Sorride solo il Venezia, che ha scavalcato l’Udinese lasciandola da sola in coda alla classifica con 5 punti. Dai 10 punti del Lecce ai 5 dell’Udinese si sono accomodate sette squadre. Ma i numeri per i bianconeri sono ben più preoccupanti. Gli uomini di Zanetti, con il Sassuolo, sono quelli che negli ultimi sei turni hanno avuto il rendimento peggiore: un solo punto. E sono anche quelli che hanno le difese più perforate: i neroverdi hanno incassato 29 gol, i bianconeri(assieme a Monza e Fiorentina), sono arrivati a 25. Non solo: Sassuolo e Udinese sono le due squadre che, rispetto ad un anno fa, stanno dimostrando dopo 11 giornate il rendimento peggiore: 8 punti in meno gli emiliani, ben 10 i friulani. Con un potenziale come quello attuale, la rotta va invertita al più presto per evitare un terribile dejavu: l’ultima volta che è retrocessa, al termine della stagione 1993/94, dopo 11 giornate l’Udinese aveva registrato lo stesso andamento di oggi, 1 vittoria, 2 pareggi e 8 sconfitte. Brutti ricordi che nessuno vuole rivivere.

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