Udinese: al Bruseschi la carica dei 400

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il numero preciso è 408. Tanti sono i cuori bianconeri, appassionatissimi ed entusiasti, che in un caldo pomeriggio di luglio hanno voluto esserci al Bruseschi per il primo appuntamento stagionale del ‘porte aperte’, evento fortemente voluto dalla società bianconera. Hanno sfidato i 32 gradi sotto un sole cocente per vedere all’opera volti vecchi e nuovi, quelli che nelle prossime settimane delineeranno la nuova Udinese.

Grande entusiasmo tra i tanti giovani che hanno affollato il centro sportivo, sfilando ai margini del campo di allenamento in un appuntamento che mancava dallo scorso 6 marzo. Non c’erano Sanchez, che deve definire la sua posizione con la società e non si è ancora ripresentato in Friuli, e Lucca, che nel pomeriggio di ieri ha svolto le visite mediche per il Napoli e in serata ha raggiunto i nuovi compagni a Dimaro. I beniamini Thauvin e Davis e il nuovo arrivato Bertola hanno svolto lavoro differenziato. I tifosi hanno potuto però rivedere all’opera tra gli altri Thomas Kristensen, ultimo bianconero a rientrare dagli impegni nazionali e l’ultimo acquisto Abdoulaye Camara. E al termine della seduta, come sempre, hanno avuto l’opportunità di incontrare giocatori e staff per foto, selfie e autografi di rito. Uno dei momenti, questo, più attesi.