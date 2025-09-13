Udinese: al Friuli più abbonati dello scorso anno

Aumentano i tifosi abbonati all’Udinese. La campagna abbonamenti è terminata sfiorando quota 14 mila tessere. Superata la soglia dello scorso anno che conferma il trend positivo dell’attaccamento dei supporter. Il dato ufficiale annuncia 13.799 abbonamenti sottoscritti.

“Un trend positivo, 15 abbonati in più rispetto all’anno scorso”, ha riferito l Dg Franco Collavino in conferenza stampa alla presentazione di Gueye e Zanoli. “Siamo contenti – ha aggiunto – perchè prosegue il processo di ringiovanimento della tifoseria, con fasce sempre più giovani coinvolte nella passione bianconera. L’impegno nostro è di far diventare sempre più piacevole l’esperienza allo stadio”.