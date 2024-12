Udinese, bilancio 2024: firmate tutte Runjaic le quattro vittorie casalinghe

Il pareggio con il Torino ha permesso all’Udinese di chiudere il 2024 a quota 44 punti. Un anno dai due volti per la squadra friulana, che nella prima parte ha vissuto la paura della retrocessione e nella seconda ha addirittura ritrovato timide speranze di Europa. Per Cioffi prima, e Cannavaro poi, è stato complicato raggiungere la permanenza in serie A che oggi consente all’Udinese di disputare la trentesima stagione consecutiva nella massima serie.

Gennaio e Aprile sono stati i mesi decisamente più difficili, senza alcuna vittoria e con la squadra scivolata, a cinque giornate dalla fine, al terzultimo posto. Dopo la salvezza conquistata a Frosinone, a 15 minuti dalla fine del campionato, Gino Pozzo ha voluto con decisione una svolta. Nani, Inler e Runjaic sono gli uomini scelti per il nuovo corso,caratterizzato anche da un rinnovato feeling con l’ambiente, per il quale la società tutta si è messa immediatamente all’opera. Il ritorno di Alexis Sanchez è stato fondamentale in questo senso e, nonostante la doccia gelata del suo infortunio a metà agosto, la partenza sprint e l’atteggiamento molto più propositivo della squadra hanno consolidato il legame con la tifoseria. Il processo di crescita del gruppo, però, richiede tempo e l’andamento altalenante di questo finale di 2024 lo conferma. “Questa squadra può vincere contro chiunque” è il ritornello che esce dallo spogliatoio bianconero. Ma può anche perdere contro chiunque: rimane infatti assolutamente indigesta la sconfitta di Venezia di fine ottobre.

Il 2024 si è comunque chiuso con 4 vittorie casalinghe sulle sette totali, un risultato già migliore di quello del campionato scorso. Il 2025 che sta per iniziare, nasce sotto buoni auspici: Sanchez può aumentare il minutaggio, l’infermeria si sta svuotando e dalla trasferta di Verona la difesa potrà contare su Oumar Solet, primo tassello per rinforzare il reparto al momento più in difficoltà. Fanno ben sperare anche la crescita di alcuni giocatori come Abankwah e soprattutto la ferma volontà della società di evitare incubi come quelli dei primi sei mesi dell’anno.