Udinese, contro il Venezia torna Kabasele

L’Udinese vuole andare avanti in Coppa Italia e quindi l’obiettivo contro il Venezia di Stroppa non può che essere uno: la vittoria. Runjaic però deve anche gestire gli uomini in vista del prossimo impegno di campionato, quello al ‘Friuli’ contro la Lazio di lunedì 7 settembre. E, ovviamente, cercherà di sfruttare l’occasione per dare fiducia e minutaggio ad alcuni tra i calciatori meno impiegati finora. A partire dalla porta, dove Padelli potrebbe sostituire Maduka Okoye. Al centro della difesa tornerà Christian Kabasele, poi le scelte sono abbastanza obbligate anche dalle ultime di mercato. Non ci sono più Mlacic e Goglichidze, toccherà quindi a Bertola a destra e Ebosse a sinistra, con Solet che sarà inserito solo in caso di necessità. In mediana potrebbe fare gli straordinari Vojvoda a destra mentre a sinistra dovrebbe trovare spazio Arizala. In mezzo, accanto a capitan Karlstrom dovrebbe esserci Miller. Bayo dovrà cercare di sfruttare la possibile maglia da titolare come punta e sarà supportato da Unai Gomez e Gueye.

Chi passerà il turno, troverà a gennaio agli ottavi l’Atalanta degli ex Udinese Kristensen e Samardzic.