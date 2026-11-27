Continua ad abbattersi sull’Udinese la maledizione degli infortuni muscolari. All’ultimo, quello di Bertola, si sono aggiunti ieri quelli di altri due calciatori fermati da problematiche muscolari, l’entità delle quali dovrà essere chiarita dagli esami strumentali. Il Messaggero Veneto svela che si tratta di Matteo Palma, difensore italo tedesco reduce dalla prima convocazione in azzurro, e Jakub Piotrowski, centrocampista polacco al quale a settembre era stata diagnosticata una lieve aritmia cardiaca benigna che lo ha costretto all’intervento di ablazione in seguito al quale è rimasto ai box per un mese. A fare maggiore chiarezza sulla situazione potrebbe essere il tecnico Paolo Zanetti che nel primo pomeriggio parlerà in conferenza stampa. Una grana non da poco per il nuovo mister dell’Udinese che deve rinunciare anche a Bertola, Davis e Gueye. Ritrova, si spera dal primo minuto, David Alaba che dovrebbe essere schierato a sinistra in una difesa che potrebbe essere composta anche da Solet a destra con Kabasele in mezzo. Per l’eventuale sostituzione di Piotrowski, nella mediana bianconera il basco Unai Gomez sarebbe in vantaggio su Miller e Zarraga.