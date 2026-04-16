Udinese Day, bagno di folla all’Eurospar di Tavagnacco

Presso l’Eurospar di Tavagnacco, tifosi e appassionati hanno avuto l’opportunità di incontrare da vicino i protagonisti bianconeri grazie al Meet & Great organizzato da Despar Nord in collaborazione con Udinese Calcio.

Grande entusiasmo per i numerosi tifosi bianconeri che hanno preso parte all’evento, cogliendo l’opportunità di incontrare da vicino i giocatori Bertola, Zanoli, Kamara, Ehizibue scattare foto e vivere un momento di autentica condivisione all’insegna della passione per il calcio.

Il pomeriggio ha così celebrato i colori bianconeri e ha confermato la collaborazione tra Despar Nord e Udinese Calcio, sempre più focalizzata su iniziative che avvicinano i tifosi e creano esperienze significative per le comunità locali.