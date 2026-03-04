Udinese, distorsione alla caviglia per Bertola

Distorsione alla caviglia destra per Nicolò Bertola. Lo fa sapere in una nota l’Udinese, specificando che il recupero del difensore bianconero sarà valutato di settimana in settimana. Si può tuttavia supporre che Bertola, costretto a uscire anzitempo nel corso della sfida contro la Fiorentina, sarà costretto a saltare le sfide con Atalanta, Juventus e Genoa, per provare a rientrare nella gara del Friuli contro il Como di inizio aprile, dopo la sosta per le nazionali. A Bergamo sabato prossimo sarà sicuramente ancora assente anche Solet: si va, dunque,verso un terzetto difensivo composto da Kristensen, Kabasele e Mlacic, il 19enne croato che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio nei minuti finali della partita vinta con la Fiorentina, sostituendo Bertola. In alternativa Runjaic potrebbe puntare sulla difesa a quattro. Venerdì la conferenza stampa prepartita del tecnico bianconero.