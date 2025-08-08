  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
BUSINESS FVG
venerdì 8 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udinese, dopo Thauvin anche Solet pensa all’addio
Stolvizza celebra l’arte dell’arrotino: il 9 e 10 agosto la 28ª...
Chiusura H4: convenzione con Sdag per mitigare impatto
Festeggiati ad Oslavia i 109 anni di Gorizia italiana
Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura
Supercoppa a Udine: stop alcolici oltre i 5 gradi, massima allerta...
Trieste, poliziotti si tuffano in acqua per salvare una donna colta...
Traffico da esodo, bollino nero sabato e rosso domenica
Coop Alleanza 3.0: pubblicato il bilancio di sostenibilità 2024
Confidimprese FVG in forte crescita: oltre 100 milioni di euro in...
BUSINESS FVG


CronacaSport

Udinese, dopo Thauvin anche Solet pensa all'addio

Il difensore, elemento fondamentale della retroguardia bianconera, avrebbe chiesto la cessione quando mancano poco più di due settimane all'inizio del campionato
Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non può essere considerato un addio alla pari di tutti gli altri, quello di Florian Thauvin. Innanzitutto perchè è stato eletto capitano e reale riferimento per la squadra. Poi per il peso specifico del suo apporto sul campo alla squadra, che va oltre gli 8 gol e 3 assist prodotti in 25 presenze. Ma anche per le tempistiche che hanno privato Runjaic dell'unico giocatore imprescindibile a meno di tre settimane dall'inizio del campionato. A tutto ciò, va ad aggiungersi l'insicurezza che il nuovo contesto genera in particolare in alcuni elementi della squadra. Leggi Oumar Solet, connazionale e amico del francese. Il difensore, che in campo ha subito fatto valere il suo potenziale, è stato al centro del mercato fino a giugno, quando poi non si è più parlato di lui. Sembrava destinato a rimanere, anche per volontà sua. L'addio di Thauvin, però, pare avergli fatto venire il mal di pancia e aver destato in lui l'idea di chiedere la cessione alla società. Che, manco l'avesse intuito per tempo, da giorni sta insistendo per assicurarsi Axel Witsel, profilo in grado di placare la preoccupazione che la partenza di Solet genererebbe. Non è certo un momento facile per la proprietà friulana, che ha ancora 23 giorni per allestire una squadra in grado di ottenere quantomeno la salvezza.

Editoriale il Friuli s.r.l.

P.IVA 01907840308


Iscritto presso il Registro delle Imprese Tribunale di Udine n. 22270 – CCIAA Ud 203820

Redazione

Link utili

Ultime notizie

Udinese, dopo Thauvin anche Solet pensa all’addio
Stolvizza celebra l’arte dell’arrotino: il 9 e 10 agosto la 28ª edizione
Chiusura H4: convenzione con Sdag per mitigare impatto
Festeggiati ad Oslavia i 109 anni di Gorizia italiana
Lite per un monopattino in centro, coppia portata in Questura
