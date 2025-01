Udinese, Ebosse ceduto in prestito in Polonia

A sei giorni dalla chiusura della finestra del calciomercato di gennaio, l’Udinese accelera le operazioni in entrata e uscita. Questa mattina è stata ufficializzata la cessione in prestito fino al 30 giugno del terzino sinistro Enzo Ebosse al Jagiellonia, società che milita nella massima serie polacca. In rientro, dopo l’infortunio alla caviglia rimediato contro il Preston, anche il terzino destro irlandese Festy Ebosele, che in estate era stato girato al Watford.

Attesa, invece, in entrata, l’ufficialità del nuovo acquisto dal Velez Valentin Gomez.