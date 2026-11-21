“A Bologna noi ci siamo… e VOI?” La Curva Nord chiede una scossa all’Udinese. Lo striscione è comparso in tarda mattinata all’esterno dello stadio Friuli, davanti all’ingresso del parcheggio riservato a giocatori, poche ore prima della partenza della squadra per l’Emilia.

Domani, alle 15, al Dall’Ara, i bianconeri cercheranno tre punti pesanti nella corsa salvezza. L’Udinese è ultima e ha raccolto un solo punto nelle ultime nove giornate. Di fronte troverà un Bologna reduce da quattro vittorie di fila. Per mister Zanetti resta anche il dubbio Keinan Davis. L’attaccante inglese è alle prese con un problema muscolare e la sua presenza è in bilico. Se dovesse dare forfait, è pronto Bayo.

A Bologna saranno presenti circa 800 supporter friulani pronti a scuotere i bianconeri in trasferta. Per l’occasione è stata preparata anche una coreografia per sostenere la squadra. La risposta allo striscione di oggi, i tifosi l’attendono domani sul campo.