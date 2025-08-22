Udinese, la presentazione un anno dopo senza Sanchez

Serata di grande festa ieri al Friuli: oltre duemila tifosi si sono radunati per la presentazione dell’Udinese. Sul palco allestito davanti alla tribuna, ha sfilato per prima la squadra Primavera, poi la dirigenza bianconera e le istituzioni, quindi la Prima squadra. Mister Kosta Runjaic si è preparato un discorso in italiano e al suo ‘Mandi furlans’ la tifoseria ha risposto chiedendo ‘portaci in Europa’. Applausi e cori per il nuovo capitano Karlstrom, ma i tifosi che non hanno potuto fare a meno di notare le assenze di Alexis Sanchez, Pafundi, Payero, Brenner e Pizarro.