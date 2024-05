Udinese-Napoli sarà fermata per commemorare i 48 anni del sisma in Friuli, una tragedia che ha segnato e segnerà per sempre la nostra regione. Durante la delicata partita contro i partenopei, alle 21.00 e 12” , orario in cui si verificò la scossa, le due squadre interromperanno per qualche secondo il gioco in segno di rispetto per ricordare le 965 vittime.

Inoltre, nel pre gara, i bianconeri, a fine riscaldamento, porteranno un mazzo di fiori in curva Nord proprio in onore delle vittime.