Udinese non pervenuta in Coppa Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Zero occasioni e ancor meno emozioni. Si può riassumere così il martedì sera dell’Udinese, che abbandona mestamente la Coppa Italia, perdendo per 2-0 l’Ottavo di Finale in casa della Juventus, dominatrice del match con un gol per tempo.
Rinunciataria, priva d’animo agonistico e apparentemente anche di idee di gioco, la squadra di Runjaic si rintana per l’intera prima frazione nella propria metà campo, lasciando ai piemontesi il pallino del gioco e limitandosi a respingere le offensive dei padroni di casa.
Zaniolo e Buksa non offrono l’auspicata profondità e l’opposizione della retroguardia regge fino al 23′ minuto, quando l’incursione da destra di MCkennie porta allo sfortunato autogol del 17enne Matteo Palma.
La replica della squadra friulana sta tutta nel gol annullato ad Eizibue per evidente fuorigioco, destino che vanifica anche la finalizzazione di David, allo scadere della prima frazione.
Nella ripresa, una parvenza di reazione la regalano gli ingressi di Miller e Bravo, ma è un fuoco di paglia, spento al 67′ dal pestone di pura inesperienza con cui il giovane Palma atterra in area a Cabal. Attraverso il Var l’arbitro assegna il penalty, che Locatelli trasforma spiazzando Sava.
Il tris juventino di Openda viene nuovamente annullato per fuorigioco, rendendo leggermente meno amara una serata fredda e incolore per l’Udinese, che perde Atta per infortunio, lasciando ai propri tifosi solamente delusione e perplessità.