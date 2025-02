Udinese, nulla da riparare: il mercato si è chiuso senza botti

Una posizione di classifica che consente una certa tranquillità all’Udinese, ha convinto la proprietà a non effettuare troppi ritocchi ad una rosa che, in quanto a qualità, ha dimostrato sul campo di essere comunque superiore a quella della passata stagione. Ecco perchè il bilancio di fine mercato parla di un solo nuovo acquisto ufficializzato, visto che l’altro volto nuovo, quello del portiere Egil Selvik, è stato ceduto a titolo definitivo al Watford nella stessa sessione di riparazione. E’ quindi Oumar Solet, ufficializzato il primo ottobre e in campo dal quattro gennaio, l’unico rinforzo dell’Udinese. A lui si può aggiungere il ritorno di Simone Pafundi, rientrato dal prestito al Losanna e che mister Runjaic ha voluto tenere in Friuli. E poi, a breve, dovrebbe essere ufficializzato un altro innesto importante, ancora in difesa: quello di Valentin Gomez che, in quanto svincolato, potrà essere annunciato nelle prossime ore.

Non c’è stato alcun rilevante movimento nemmeno in uscita: se ne sono andati giocatori già in prestito altrove, come Ebosele, Asante, Ballarini e Diawara; e un paio che a Udine non trovavano spazio, ovvero i difensori Abankwah e Ebosse.

Ciò che più fa notizia, però, è il muro che la società ha alzato per i suoi gioielli: fino all’ultima giornata ha ricevuto richieste per Lucca, Bijol, Lovric e Payero. Mentre non si sono trovate le giuste collocazioni per Brenner e Damian Pizarro, che probabilmente rimarranno a Udine ancora fino a giugno.