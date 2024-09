L’Udinese la ribalta. Ora guida la classifica di Serie A

“Salutate la capolista”, cantano – un po’ increduli – i tifosi friulani al Tardini. L’Udinese la ribalta e vince 3-2 imponendosi a Parma nel posticipo della quarta giornata di Serie A, portandosi in testa alla classifica, in solitaria, con 10 punti. La casella delle sconfitte è ancora immacolata. Il bottino è frutto di tre le vittorie e un pareggio. Nessuno ha fatto meglio delle zebrette. Un risultato impensabile solo pochi mesi fa e che l’inizio del match di oggi sembrava quasi impossibile. E sì, perché i padroni di casa sono andati in vantaggio dopo appena due minuti con Delprato ed erano riusciti a raddoppiare poco prima del fischio del primo tempo grazie alla rete al 43′ di Bonny. Un risultato parziale fin troppo ingiusto, anche perché più volte l’Udinese era andata vicina al pareggio.

Nella ripresa è arrivata però la rimonta dell’Udinese: al 4′ è andato a segno Lucca, al 23′ e al 32′ è seguita la doppietta di Thauvin, mentre i parmensi erano rimasti in 10 per espulsione di Keita per doppia ammonizione. Fondamentale l’ingresso in campo di Davis al posto di un ottimo Lucca. Il numero 9 inglese è stato a tratti straripante e di testa ha fornito due assist al capitano che non si è lasciato sfuggire i tap-in vincenti.