Finalmente è arrivata la notizia che tutto l’ambiente bianconero attendeva: Paron Pozzo, ricoverato dalla fine di ottobre all’ospedale di Udine per una polmonite, sta meglio. In una nota, l’Udinese annuncia che “le condizioni di Gianpaolo Pozzo sono in progressivo miglioramento ed il suo recupero procede bene. Il Presidente prosegue il percorso di riabilitazione presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Continua a seguire la squadra con grande attenzione. È stato molto felice del pareggio di Bologna e guarda con fiducia alla prossima sfida contro la Fiorentina”. Il comunicato prosegue con i ringraziamenti da parte della famiglia Pozzo e dell’Udinese al professor Flavio Bassi e tutta l’équipe del reparto di terapia intensiva, il professor Carlo Tascini e tutta l’équipe del reparto malattie infettive per l’eccezionale lavoro svolto e per la dedizione con cui hanno seguito il Presidente in queste settimane.

Un sincero grazie da parte dei Pozzo va anche a tutti i tifosi e a tutte le persone che hanno manifestato vicinanza. Lo straordinario affetto ricevuto in queste settimane ha commosso profondamente la famiglia che rivolge ancora un “Grazie, di cuore, per ogni messaggio e ogni gesto di vicinanza”.

Ora tutti aspettano il ritorno del Paron allo stadio “con la forza e la leadership di sempre”.