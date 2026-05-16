Udinese, probabile formazione: Zaniolo out, possibile Gueye

Tegola per mister Runjaic alla vigilia di Udinese-Cremonese: il tecnico tedesco non potrà disporre di Nicolò Zaniolo, fermato da una lombalgia e ko per questo finale di stagione. Il mister è rimasto ancora una volta ermetico sulle sue intenzioni in merito alle sostituzioni del numero 10 e dello squalificato Ehizibue, ma i candidati più probabili per le maglie da titolare sulla fascia destra e al fianco di Davis sono i giovani Arizala e Gueye. Per un 3-5-2 composto quindi da Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Arizala, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Gueye, Davis.