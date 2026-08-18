Udinese, stasera la presentazione della squadra al Parco Moretti

Il mercato deve ancora definire la rosa dell’Udinese 2026/27ma nel frattempo la società chiama a raccolta i tifosi al Parco Moretti per far conoscere i principali volti della formazione Primavera e della Prima squadra. Il tutto nel luogo più suggestivo per i colori bianconeri, quel Parco Moretti che dal 1924 al 1976 è stato la casa dell’Udinese per le gare casalinghe e che successivamente, fino al 1998, ha ospitato gli allenamenti di Zico, Causio, Virdis e altri campioni. L’appuntamento è alle 18,30 per vivere l’attesa dell’arrivo della Primavera che sarà presentata alle 19,30 e della Prima squadra, che dalle 20 sfilerà davanti ai suoi supporter. Telefriuli riserverà all’evento uno speciale che andrà in onda a partire dalle 19,45.