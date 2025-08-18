Udinese, stasera l’esordio in Coppa Italia

E’ il giorno dell’esordio stagionale per l’Udinese che questa sera, al ‘Friuli’, affronterà la Carrarese nella gara valida per i 32esimi di Coppa Italia. Mister Runjaic sembra orientato a confermare il 3-5-2 delle ultime uscite, con Kristensen al centro della difesa tra il giovane Palma e il veterano Solet. Pochi i dubbi di formazione per il tecnico tedesco che in mediana si affiderà ai volti noti di Ehizibue e Kamara sulle fasce, di Lovric, il nuovo capitano Karlstrom e Atta al centro. Davanti Davis è sicuro titolare, accanto a lui dovrebbe toccare a Iker Bravo. Si tratta ti un test importante, in vista della prima di campionato tra una settimana contro il Verona, mentre il mercato deve ancora recapitare a Runjaic due attaccanti e probabilmente un laterale destro. Domani i giocatori che non troveranno spazio oggi potranno fare minutaggio nel test previsto in mattinata contro il Cjarlins Muzane. Sul fronte tifosi, poi, la società ha annunciato il prolungamento della campagna abbonamenti fino al 13 settembre, vigilia della terza di campionato a Pisa.