sabato 9 Agosto 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Udinese, striscione e parolacce contro la proprietà
Ferro di Cavallo, Croatto : “Solo propaganda, servono fatti”
La UEB Cividale presenta nuovo look, preparatore atletico e fisioterapista
Dalla Giunta via libera al nuovo piano regionale delle attività estrattive
Fumata bianca: l’Utic resterà sia a Gorizia che a Monfalcone
Cerimonia a Marcinelle nel 69° dalla tragedia in miniera. 7 le...
Anche Lignano si prepara ad accogliere i trofei UEFA
Confcommercio: “Norme Uefa già previste, locali pronti a collaborare”
Ipotesi Fifa: alt al trasferimento di giocatori tra club con la...
Dieci nuovi agenti di polizia locale in arrivo a Pordenone
Cronaca
Esposto nella notte all'esterno della Curva Nord

Udinese, striscione e parolacce contro la proprietà

Preso di mira Gino Pozzo. Malcontento dei tifosi per le cessioni di Lucca e Thauvin
Monica Tosolini
Autore: Monica Tosolini

Uno striscione con scritte e parolacce contro Gino Pozzo è comparso in serata, a Udine, all'esterno dello stadio Friuli, all'altezza della Curva Nord.

Negli ultimi giorni i tifosi bianconeri hanno lamentato le cessioni  giocatori di primo piano che – a loro parere – hanno drasticamente ridotto il potenziale offensivo a disposizione dell'allenatore bianconero Runjaic, con particolare riferimento ai trasferimenti dei due bomber Lucca e Thauvin a cui non si è fatto ancora fronte.

Oggi sono circolate voci sulla presunta richiesta di Solet di essere ceduto, smentite poi dal diretto interessato, che hanno però fatto salire il clima di malcontento di alcuni settori della tifoseria bianconera.

