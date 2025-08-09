Udinese, striscione e parolacce contro la proprietà

Uno striscione con scritte e parolacce contro Gino Pozzo è comparso in serata, a Udine, all’esterno dello stadio Friuli, all’altezza della Curva Nord.

Negli ultimi giorni i tifosi bianconeri hanno lamentato le cessioni giocatori di primo piano che – a loro parere – hanno drasticamente ridotto il potenziale offensivo a disposizione dell’allenatore bianconero Runjaic, con particolare riferimento ai trasferimenti dei due bomber Lucca e Thauvin a cui non si è fatto ancora fronte.

Oggi sono circolate voci sulla presunta richiesta di Solet di essere ceduto, smentite poi dal diretto interessato, che hanno però fatto salire il clima di malcontento di alcuni settori della tifoseria bianconera.