Udinese-Torino, stop ai biglietti per i residenti di Torino

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Niente biglietti per i tifosi residenti nella provincia di Torino in occasione della partita di Serie A tra Udinese e Torino, in programma il 3 maggio 2026 al Bluenergy Stadium.
Lo ha disposto il Prefetto di Udine con un decreto del 17 aprile, su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. La decisione è stata presa per gli elevati profili di rischio legati all’incontro.
La misura vieta la vendita dei tagliandi ai residenti nell’area torinese, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza durante l’evento sportivo.