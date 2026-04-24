Udinese, una maglia celebrativa per il 50^ del terremoto Un momento indelebile nella memoria di ogni friulano. Una ferita

Sabato 2 maggio allo stadio Friuli Udinese Torino non sarà solo una partita di calcio, bensì un’occasione per ricordare. La società bianconera ha infatti pensato a una serie di iniziative per ricordare i 50 anni dal terremoto del 76, “un momento indelebile nella memoria di ogni friulano. Una ferita che ha segnato case, paesi e famiglie, e che col tempo è diventata anche il simbolo della resilienza di un popolo capace non solo di resistere, ma di rialzarsi più forte di prima” – scrive l’Udinese in una nota.

Si partirà nel pregara, con una commemorazione fatta di momenti dal forte valore simbolico. I bianconeri, nella partita contro il Torino, indosseranno una maglia celebrativa che sarà presentata mercoledì prossimo in sala consiliare a Venzone alla presenza del Presidente della Regione Fedriga, di istituzioni e autorità. Tutti i sindaci dei 45 comuni colpiti dal terremoto saranno invitati ad assistere alla partita, alla quale Udinese ha deciso di ospitare anche i volontari e lo staff della Protezione Civile, gli Alpini e i Vigili del Fuoco: un omaggio, spiega l’Udinese, a donne e uomini che, con coraggio e spirito di servizio, hanno rappresentato la forza concreta della ricostruzione, diventata poi un modello su scala internazionale.

Prima dell’inizio del match, inoltre, la Fanfara della Brigata Julia suonerà il canto “Stelutis Alpinis”, autentico tratto identitario della cultura friulana, oltre all’inno nazionale italiano.