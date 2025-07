Udinese-Venezia: il Tar del FVg riduce i Daspo di 3 anni ai tifosi neroverdi

Eccessivi i Daspo di 3 anni per aver srotolato uno striscione durante la partita Udinese Venezia del primo febbraio scorso: la Questura di Udine dovrà rideterminare la durata dei provvedimenti. Lo ha deciso il Tar del Friuli Venezia Giulia, dando parzialmente ragione ad alcuni tifosi del Venezia che hanno fatto ricorso contro il provvedimento.

Quel giorno, le forze dell’ordine li identificarono come facenti parte del gruppo di nove persone che srotolarono in curva sud lo striscione con la dicitura ‘30.10 Friulano in vetrina – Tredici Maggio – Puma Offender’. Una scritta che ricordava la gara d’andata, giocata a Venezia in ottobre, dopo la quale un gruppo di ultras friulani fu oggetto di agguato da parte dei tifosi neroverdi vicino alla stazione ferroviaria.

Per il giudice amministrativo, lo striscione esibito allo Stadio Friuli era provocatorio, idoneo a creare disordini e i tifosi meritevoli del Daspo. Tuttavia, a quella scritta non può essere ricondotto l’assalto al treno degli ultras veneti nella stazione di Basiliano da parte degli supporter friulani, ‘battaglia’ alla quale i ricorrenti nemmeno parteciparono.