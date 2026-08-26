Udinese-Venezia, trasferta vietata ai tifosi lagunari

Niente trasferta a Udine per i tifosi del Venezia. In occasione della partita di Coppa Italia, in programma alle 18 di mercoledì 2 settembre allo Stadio Friuli, la Prefettura ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia lagunare.

È la prima volta che le due squadre si affrontano dopo gli scontri avvenuti il primo febbraio 2025 alla stazione di Basiliano. Al termine della partita di campionato tra le due formazioni, il treno che riportava a casa i sostenitori veneziani fu assaltato da ultrà bianconeri, affiancati da alcuni supporter del Salisburgo. L’episodio seguì l’aggressione subita alcuni mesi prima dai tifosi friulani nei pressi della stazione di Venezia. Gli scontri causarono diversi feriti e portarono a una decina di arresti, oltre all’emissione di numerosi Daspo.