Udinese, via alla missione Verona senza novità in attacco

Oggi è il giorno dell’inizio della vendita dei tagliandi per Udinese-Verona, derby triveneto che segna l’inizio del campionato per le squadre di Runjaic e Zanetti. Due allenatori che si affronteranno con un modulo speculare, il 3-5-2, e che non possono ancora disporre della formazione migliore a causa delle dinamiche del mercato e, per quanto riguarda quello gialloblu, anche per infortuni importanti come quelli di Suslov e Valentini. Già lunedì, con i cori della Nord contro gli scaligeri durante la gara di Coppa Italia, si è entrati in clima partita. Di fatto, entrambe le squadre si stanno preparando da tempo all’evento, nonostante gli stravolgimenti di mercato che hanno privato Runjaic di Bijol, Lucca e Thauvin e Zanetti di Coppola, Ghilardi, Tchatchoua e Duda. Assenze pesanti alle quali le due società non hanno ancora posto pienamente rimedio. L’Udinese è costretta ad aspettare per poter recapitare a Runjaic i due attaccanti che sta trattando da tempo, Cheddira e Buksa. I rispettivi club di appartenenza hanno bloccato le cessioni per l’infortunio di Lukaku da una parte e l’impegno del 28 agosto ai play off di Europa League dall’altra. Il tecnico tedesco dovrà consolarsi, per ora, con i passi avanti nella trattativa per Zanoli, rinforzo per la fascia destra che dovrebbe arrivare dal Napoli. In mercato va così, il mister lo sa bene mentre si appresta a salutare Pafundi, che dovrebbe andare in prestito alla Sampdoria del friulano Massimo Donati, e Martin Payero, diretto alla Cremonese dell’ex Davide Nicola.