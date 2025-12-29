Udinesi in fila per la formazione e la facilitazione digitale

Il target era formare 3.349 cittadini unici. I risultati sono andati oltre ogni aspettativa: 4.718 persone formate, il 41% in più rispetto all’obiettivo iniziale. Sono i numeri del progetto sulla facilitazione digitale attuato dal Comune di Udine per accompagnare i cittadini, dagli studenti ai più anziani, nell’uso consapevole dei nuovi strumenti informatici.

Un progetto che si è articolato durante l’anno in un programma di corsi di formazione, workshop, webinar ed eventi divulgativi gratuiti, organizzati in co-progettazione con tre enti del Terzo settore. Molto partecipati gli incontri pensati per avvicinare il digitale anche a chi non possiede competenze tecniche avanzate. Tra i relatori anche il divulgatore scientifico Paolo Attivissimo.

Un ruolo centrale è stato svolto dai Punti di Facilitazione Digitale, attivati sul territorio comunale. Tre nelle biblioteche di quartiere di Laipacco-San Gottardo, Udine Sud e Cormor-San Rocco e uno nella sede dell’anagrafe comunale con un’assistenza personalizzata.

Dato il successo, il progetto è stato prorogato fino al 30 aprile 2026.