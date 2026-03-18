Ueb Cividale, arriva Luca Campogrande

Il roster della UEB Cividale si rafforza con il carico di esperienza e potenzialità offensiva di Luca Campogrande.

La società ducale ha definito l’acquisto della guardia romana di 29 anni, reduce da un’esperienza di 7 mesi con la maglia di Pistoia.

Nelle quattro stagioni precedenti Campogrande aveva difeso i colori della pallacanestro Trieste, risultando decisivo in un derby disputato proprio contro Cividale.

Questo pomeriggio il nuovo acquisto delle Eagles raggiungerà il PalaGesteco per prendere parte al primo allenamento assieme ai nuovi compagni, dopo aver sottoscritto un contratto che lo leggerà ai gialloblù fino a giugno, con opzione di rinnovo per un ulteriore stagione.

Con buona probabilità il giocatore sarà a disposizione di coach Pillastrini già in previsione della prossima trasferta di campionato, domenica contro Scafati.